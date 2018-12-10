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Uşak'ta 2 bin 331 litre sahte içki ele geçirildi

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, yılbaşında piyasaya sürülmek için hazırlandığı belirlenen toplam 2 bin 331 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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Sivaslı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde ilçe merkezinde sahte içki üretimi ve satışı yapan kişilere yönelik denetimlerini artırdı. Çalışmalar kapsamında, Ö.S.'nin (63) evinin bodrum katında sahte içki üretimi yapıp sattığı belirlendi. Ö.S.'nin evine, geçen 8 Aralık'ta, öğle saatlerinde operasyon düzenlendi. Evdeki aramada, şişe, damacana, bidon ve kavanozlar içerisinde toplam 1760 litre sahte rakı, 571 litre sahte şarap ve 1 içki damıtım düzeneği ele geçirildi. Sahte içkilere el konulurken, Ö.S. gözaltına alındı. Hakkında '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalef' suçundan işlem yapılmak üzere tutanak tutulan Ö.S., ardından serbest bırakıldı.
 

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