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Yaşam

Uşak'ta çok sayıda sokak köpeği ölü bulundu

Uşak'ın Banaz ilçesinde, belediyeye ait çöplük yakınında çok sayıda telef olmuş köpek bulundu. İlçe Jandarma ekipleri bölgede inceleme başlattı.

AA03.02.2020  19:00 - Güncelleme: 03.02.2020  19:00

Uşak'ın Banaz ilçesinde, belediyeye ait çöplük yakınında çok sayıda telef olmuş köpek bulundu.

Hayvanseverler, Şaban köyü yakınlarındaki olaya ilişkin, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İlçe Jandarma ekipleri bölgede inceleme başlattı.

Hayvanseverlerin yaptığı açıklamada, bölgede 20'ye yakın köpek ölüsü bulduklarını, bazılarının parçalanmış olduğunu, ormanlık alanda yapılacak inceleme sonucunda bu sayının daha da artacağını düşündüklerini söyledi. Öldürülmüş halde bulunan bazı köpeklerin sahipli olduğunu kaydeden hayvanseverler "Sorumluların bulunması ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, olay yerine gelerek çalışmaları inceledi.

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