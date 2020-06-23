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Yaşam

Uşak'ta FETÖ'den gözaltına alınan 4 eski polis serbest bırakıldı

Uşak'ta düzenlenen operasyonda FETÖ yapılanması içinde bulunduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen 4 polis serbest bırakıldı.

IHA23 Haziran 2020 Salı 18:22 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 18:22
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Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün emniyet yapılanması içerisinde bulundukları iddiasıyla şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince Uşak’ta 3 farklı adrese, Kütahya’da bir adrese eş zamanlı yapılan operasyonda meslekten ihraç edilen 4 polis gözaltına alındı.

Gözaltına alınan H.K., G.Y., H.K., A.İ. adlı 4 eski polis emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece şahıslar, yurt dışına çıkma yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

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