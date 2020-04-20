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Yaşam

Uşak'ta iki ev alev alev yandı

Uşak'ın Banaz ilçesindeki bir ikamette elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangın büyüyerek bitişiğindeki eve sıçradı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

İHA20 Nisan 2020 Pazartesi 00:25 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 00:25
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Yangın, Banaz ilçesi Yazıtepe köyünde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil Aslan’a ait evde çıkan yangın, evin bitişiğinde oturan kardeş Mehmet Ali Aslan’a ait eve de sıçradı. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında büyüyen alevleri gören vatandaşlar itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Banaz İtfaiyesi tarafından müdahale edilen yangın, yoğun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı. Yangında evler kullanılamaz hale gelirken itfaiye ekipleri yangının kesin çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

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