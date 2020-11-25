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Yaşam

Uşak'ta kaçakçılık operasyonu

Uşak'ta jandarma tarafından yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir gözaltına alındı.

AA25 Kasım 2020 Çarşamba 18:24 - Güncelleme: 25 Kasım 2020 Çarşamba 18:24
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Uşak'ın Sivaslı ilçesindeki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 151 obje ele geçirildi.

Eldeniz köyünde bir kişinin tarihi eser satışı yapacağı yönündeki ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Aramada, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke, yüzük, küpe gibi 151 parça obje geçirildi.

Gözaltına alınan H.K, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, ele geçirilen tarihi eserler Uşak Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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