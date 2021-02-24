İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Şubat 2021 Çarşamba / 12 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,1799
  • EURO
    8,7204
  • ALTIN
    415.138
  • BIST100
    1483.02
Yaşam

Uşak'ta narkotik operasyonu

Uşak'ta bir tırda 6 kilo 550 gram esrar ele geçirildi

AA24 Şubat 2021 Çarşamba 20:55 - Güncelleme: 24 Şubat 2021 Çarşamba 20:55
ABONE OL

Uşak'ta durdurulan bir tırda 6 kilo 550 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan tır sürücüsü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Uşak-Ankara kara yolundaki uygulama noktasında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli bir tır durduruldu.

Özel eğitimli narkotik köpeğinin de katılımıyla yapılan aramada, tırın dorsesinde çuvalların içerisine gizlenmiş 6 kilo 550 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü R.A. (55) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.