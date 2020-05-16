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Yaşam

Uşak'ta 'sosyal mesafeli' kan bağışı kuyruğu

Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri, Gençlik Haftası dolayısıyla kan bağışında bulundu. Onlarca kişinin katıldığı organizasyonda sosyal mesafeli kan bağışı sırası dikkat çekti.

İHA16 Mayıs 2020 Cumartesi 00:30 - Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 00:30
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle kan bağışlarında yaşanan azalmalardan dolayı kan stoklarının kritik seviyenin altına düştüğü açıklanmıştı. Türk Kızılayı tarafından ülke genelinde yapılan kan bağışı çağrısına cevap veren gençlik personeli, ’Gücümüz Kanımızdadır’ sloganıyla iftardan sonra bir araya geldi. İsmet Paşa Caddesi’ndeki Kızılay aracında kan vermek için sıraya giren gençlik ekibi korona virüs tedbirlerini de elden bırakmadı.

Kan bağışının hafta boyunca devam edeceğini bildiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can, herkesi kan bağışına davet etti. Can açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Bu haftanın önemine binaen gençlerimizle birlikte kan bağışı kampanyasını hafta boyunca devam ettireceğiz. Biz de bugün ilk kan bağışımızı yapıyoruz. Buradan bütün gençlerimize, ‘Gücümüz Kanımızdadır’ sloganıyla sesleniyoruz. Gençlerimizin, sporcularımızın, antrenörlerimizin sürekli ihtiyaç olan bu kan bağışına, kan stoklarının özellikle azaldığı şu dönemde katkı sunmalarını önemli buluyoruz.”

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