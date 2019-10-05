Uşak’ta torun vahşeti

Uşak Cumhuriyet Mahallesi’nde tek başına yaşayan 71 yaşındaki Fadime Bozbay’a ulaşamayan yakınları, durumu polisi bildirdi. İhbar üzerine Bozbay’ın evinin kapısını çilingir yardımıyla açan polis, içeride yaşlı kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Fadime Bozbay’ın vücudunda darp izlerine rastlayan polis, cinayet şüphesi üzerine evde yaptığı incelemede bazı çekmecelerin karıştırıldığını tespit etti. Bozbay’ın yakınlarının ifadesine başvuran polis, yaşlı kadının lise son sınıf öğrencisi olan 18 yaşındaki torunu Atahan Bozbay’ın şehir dışına çıktığını öğrendi. Yapılan araştırmada Atahan Bozbay’ın İzmir’e gittiği belirlendi. İzmir Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışma sonucu Atahan Bozbay, Bornova ilçesinde saklandığı pansiyonda yakalanarak gözaltına alındı. Bozbay’ın üzerinde yapılan aramada 40 bin TL değerinde ziynet eşyası bulundu. Gözaltına alındıktan sonra Uşak’a götürülen Bozbay, sorgusunda babaannesi Fadime Bozbay’ı boğarak ziynet eşyalarını çaldığını itiraf etti. Babaanne katili liseli Atahan Bozbay, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.