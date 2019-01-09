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Uşak'ta uyuşturucu operasyonu

Uşak'ta düzenlenen operasyonda, 2 bin 14 uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

  • AA
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya'dan kente yüklü miktarda uyuşturucu hap getirileceği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Uşak-Denizli kara yolunda bir otomobili durduran ekipler, narkotik köpeği Tora eşliğinde yaptıkları aramada 2 bin 14 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Otomobildeki 3'ü kadın 6 kişi gözaltına alındı.

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