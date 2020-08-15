İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ağustos 2020 Cumartesi / 25 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3631
  • EURO
    8,7169
  • ALTIN
    460.112
  • BIST100
    1083.83
Yaşam

Uşak'taki cinayet zanlısı tutuklandı

Uşak'ta arkadaşını öldürerek kaçan zanlı yakalanarak cezaevine yollandı.

İHA15 Ağustos 2020 Cumartesi 18:05 - Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 18:05
ABONE OL

Uşak’ta geçtiğimiz Çarşamba günü arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen Alaattin Gündüz hayatını kaybetmişti.

Cinayeti işlediği tespit edilen şahsın arkadaşı olduğu öğrenilen Ayhan Boral olay yerinden kaçarak kayıplara karışmıştı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturma dahilinde yapılan titiz çalışmalar sonucunda firari arkadaş Ayhan Boral, Elmalıdere Mahallesinde bir evde kıskıvrak yakalanarak göz altına alındı. 

Emniyetteki işlemlerin ardından Ayhan Boral adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.