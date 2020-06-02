İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7266
  • EURO
    7,5117
  • ALTIN
    374.115
  • BIST100
    108097
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Uşak'taki tefecilik operasyonunda 5 kişi yakalandı
Yaşam

Uşak'taki tefecilik operasyonunda 5 kişi yakalandı

Uşak'ta tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

AA02 Haziran 2020 Salı 18:43 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 18:44
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptığı iddia edilen kişileri takibe aldı. Yaklaşık üç ay süren çalışmanın ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda İ.K, G.A, S.A, A.G. ve B.G. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 288 senet, 1 ruhsatsız tabanca, 1 otomatik silah ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

68 yaşındaki adam kalp, şeker ve tansiyon hastalıklarına rağmen Kovid-19'u atlatmayı başardı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.