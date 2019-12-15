Üsküdar sahilinde cansız beden bulundu
Üsküdar sahilinde, bir erkeğe ait cansız beden bulundu.
- AA & İHA
Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, denizde hareketsiz yatan bir kişi gördükleri ihbarında bulundu.
Olay yerine gelen polisin bilgi vermesi üzerine, botla bölgeye gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, cesedi bota çıkararak Harem istasyonuna götürdü.
Üzerinden kimlik çıkmayan ve 40 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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