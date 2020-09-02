İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
02 Eylül 2020 Çarşamba / 14 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,387
  • EURO
    8,7454
  • ALTIN
    460.623
  • BIST100
    1083.91
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Üsküdar'da 5 katlı apartmanda korkutan yangın
Yaşam

Üsküdar'da 5 katlı apartmanda korkutan yangın

Üsküdar'da bir apartmanın 4. katında çıkan yangın bina sakinlerine korku dolu anlar yaşartırken, alevler itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

AA02 Eylül 2020 Çarşamba 18:06 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 18:11
ABONE OL

Üsküdar'daki yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Esatpaşa Caddesi'ndeki sitede bulunan 6 katlı binanın 5. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Üst kata ve çatıya doğru yayılan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri 6. katta mahsur kalan ve dumandan etkilenen bir kişiyi kurtardı.

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dumandan etkilenen kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.