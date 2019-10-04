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Üsküdar'da duraktaki üç kişinin ölümüne neden olan otobüs şoförüne 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi

ÜSküdar'da Dr. Eyüp Aksoy Caddesi üzerinde bulunan durağa girerek 3 kişinin ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına neden olan otobüs şoförü Selim Karakaya, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

  • DHA
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İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Selim Karakaya ve avukatları ile müştekilerin avukatları katıldı.
 
'FREN SİSTEMİ TUTMAYINCA KAZA MEYDANA GELDİ'
 
Duruşmada söz verilen sanık Selim Karakaya, olay günü hızının 30 km olduğunu belirterek, "Tam durağa gireceğim sırada aracın fren sistemi tutmayınca kaza meydana geldi. Hiç bir kusurum ve kastım yoktur. Bu araçlardan birçoğunda bu şekilde hatalar oldu ve ben cezaevindeyken birçok kaza oldu. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.
 
Araç üzerinde bilirkişi incelemesi yapıldığını hatırlatan müşteki avukatları, incelemelerde aracın motor beyninin sorunlu olmadığı yönünde rapor düzenlediklerini hatırlattılar. Müşteki avukatları sanıktan şikayetçi olduklarını beyan ettiler.
 
Selim Karakaya'nın Avukatı Nazlı Güler, kazanın oluşumunda aracın kusurlu olduğunu savundu. Güzel, "Müvekkilim görüntülerden de anlaşılacağı üzere aracın hızını kesen rötardarı çekmek için tüm gayretini sarf ediyor ve çekiyor. Ancak araç yavaşlamıyor. Müvekkilim kendi can güvenliğini de tehlikeye atarak en az zarar verecek şekilde aracı durdurmaya çalışıyor. Ancak elinde olmayan nedenlerle bu kaza meydana geliyor. Beraatine karar verilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.
 
8 YIL 4 AY CEZA ALDI
 
Son sözü sorulan Selim Karakaya, "Suçsuzum" dedi.
 
Kararını açıklayan mahkeme, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırdı.
 
KARARLA BİRLİKTE TAHLİYE EDİLDİ
 
Mahkeme, kararla birlikte sanığın tahliyesine karar verdi.
 
İDDİANAMEDEN
 
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Selim Karakaya yönetimindeki halk otobüsünün 1 Şubat 2018 tarihinde Üsküdar Dr. Eyüp Aksoy Caddesi üzerinde bulunan durağa kontrolsüz girerek 3 kişinin ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu belirtiliyor.
 
İddianamede, Aygün Erdoğan, Mustafa Erdoğan ve Perihan Çelik'in olay yerinde öldükleri, Belgizar Erdoğan ve Hatice Yıldırım'ın da yaralandığı belirtilerek, şoför Selim Karakaya'nın, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.
 

Deprem sırasında en özel tahliye

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