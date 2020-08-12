Üsküdar'da kuaförler ve güzellik salonlarına koronavirüs denetimi

İHA 12 Ağustos 2020 Çarşamba 19:35 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 19:35

Denetime Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ile Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcısı İsa Doğan da katıldı.

İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda Üsküdar’da faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik salonları denetlendi. Denetimlerde iş yerlerinde alınan önlemler kontrol edildi. Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek İle Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcısı İsa Doğan da denetimlere katılım gösterdi.

Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, sosyal medya hesabı üzerinden denetimler ile ilgili paylaşımda bulundu. Kaymakam Demiryürek yaptığı paylaşımda, “Üsküdar Belediye Başkan Yardımcımız İsa Doğan, ile birlikte İçişleri Bakanlığımızın talimatları ve İstanbul Valiliğimizin koordinesinde ekiplerimizin aralıksız olarak sürdürdüğü berber, kuaför ve güzellik salonlarının denetimlerine katıldık” ifadelerine yer verdi.