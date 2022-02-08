İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2022 Salı / 7 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5726
  • EURO
    15,5402
  • ALTIN
    791.29
  • BIST100
    1951.2
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Üsküdar'da patlamanın yaşandığı 5 katlı bina yıkıldı
Yaşam

Üsküdar'da patlamanın yaşandığı 5 katlı bina yıkıldı

Üsküdar'da patlamanın meydana geldiği 5 katlı binada yıkım çalışmaları sona erdi.

DHA8 Şubat 2022 Salı 09:52 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 09:52
ABONE OL

Üsküdar Valide-i Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binada meydana gelen patlama sonrası 4 kişi yaralanmış, yaralılar hastaneye kaldırılmıştı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken 6 bina tedbir amacıyla tahliye edilmişti. Yaşanan olay sonrası hasar gören bina için yıkım çalışmaları gece adrese gelen iş makinalarıyla başladı. Gece boyunca devam eden çalışmalarla birlikte sabahın ilk saatlerine doğru bina yıkıldı. İş makinalarının bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.