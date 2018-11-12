23 yaşındaki genç kızın erkek arkadaşı hakkında “İntihara yönlendirme’ suçundan dava açıldı

Olay geçtiğimiz Nisan ayında meydana gelmişti. İddialara göre 23 yaşındaki Nazan Dedeoğlu ve 24 yaşındaki erkek arkadaşı Umut Berkutay Y. Kumkapı’da akşam yürüdükleri sırada üst geçidin üstündeyken 'Atlarsın, atlayamazsın' inatlaşması yaşadı. Bunun üzerine kendisini üst geçitten atan ve hemşire olduğu öğrenilen Dedeoğlu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında olay anında genç kızın yanında bulunan erkek arkadaşı hakkında dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 16 Nisan akşamı Nazan Dedeoğlu ve Umut Berkutay Y. Kumkapı'da eğlendikten sonra Avrasya Tüneli'ne doğru yaya olarak yürüdükleri aktarıldı. Üst geçitten geçen çift arasında bu sırada 'Atlarsın, atlayamazsın' şeklinde konuşmalar geçtiği anlatılan iddianamede konuşmaların ardından genç kızın kendisini üst geçitten yola bıraktığı aktarıldı.

Olaya ilişkin ifadesi alınan baba Nazif Dedeoğlu'nun, kızının erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği Umut Berkutay Y.'nin kızına şiddet uyguladığını iddia ettiği ve Umut Berkutay Y.'nin kızının ölümüne sebebiyet verdiğini düşündüğünü aktararak, kızının ölümünün aydınlatılmasını istedi.

Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Umut Berkutay Y. sevk edildiği adli makamlarca 'adli kontrol kararıyla' serbest bırakılırken şüpheli Umut Berkutay Y.’nin emniyette alınan ifadesinde, aralarında 'atlarsın, atlayamazsın' şeklinde tartışma çıktığını, bu esnada kız arkadaşının köprüden atladığını aktardığı yer aldı.

'Başkasını intihara yönlendirme haline intiharın gerçekleşmesi' suçu kapsamında hakkında dava açılan Umut Berkutay Y. Önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.