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Yaşam

Usta oyuncu Ekrem Gökkaya hayatını kaybetti

Yeşilcam'ın usta oyuncularından Ekrem Gökkaya (87) tedavi gördüğü Bartın Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

DHA17 Ocak 2021 Pazar 11:15 - Güncelleme: 17 Ocak 2021 Pazar 11:15
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10 yıldır Bartın’ın İnkum tatil beldesinde yaşayan, uzun süredir kanser tedavisi gören usta oyuncu Ekrem Gökkaya, 10 gün önce nefes darlığı şikayetiyle Bartın Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. 4 gün önce durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alınan usta oyuncu Gökkaya, dün gece hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

200'e yakın sinema ve televizyon filminde oyuncu, prodüksiyon müdürü ve yapım yönetmeni olarak çalışan Ekrem Gökkaya, mesleği bıraktıktan sonra ise eşi Alev Gökkaya'nın memleketi Bartın'a yerleşmişti.

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