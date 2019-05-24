Usta oyuncu Uğur Yücel'den sürpriz İstanbul kararı
En son ‘Yüzleşme’ dizisinde rol alan 61 yaşındaki usta oyuncu Uğur Yücel sürpriz bir kararla İstanbul’u terk ediyor.
Ünlü oyuncu, daha sıradan bir hayat yaşamak için köye yerleşiyor. Usta oyuncu tercihini ise ne Akdeniz ne de Ege’den yana kullandı. Yücel, Karadeniz’in incisi Artvin’in Borçka ilçesi’ne bağlı Maçahel Köyü’nden bir ev satın aldı. Doğal güzelliğiyle görenleri büyüleyen köyde inzivaya çekilecek olan oyuncu, işleri oldukça İstanbul’a uğrayacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.