Ünlü oyuncu, daha sıradan bir hayat yaşamak için köye yerleşiyor. Usta oyuncu tercihini ise ne Akdeniz ne de Ege’den yana kullandı. Yücel, Karadeniz’in incisi Artvin’in Borçka ilçesi’ne bağlı Maçahel Köyü’nden bir ev satın aldı. Doğal güzelliğiyle görenleri büyüleyen köyde inzivaya çekilecek olan oyuncu, işleri oldukça İstanbul’a uğrayacak.