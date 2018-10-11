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Usta oyuncu Yaman Tüzcet hayatını kaybetti

TÜRK tiyatro dünyasının ünlü yönetmeni, oyun yazarı ve oyuncusu Yaman Tüzcet, uzun süredir yaşadığı Avustralya'da 76 yaşında hayatını kaybetti.

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Türk tiyatro dünyasının ünlü yönetmeni, oyun yazarı ve oyuncusu Yaman Tüzcet, uzun süredir yaşadığı Avustralya'da 76 yaşında hayatını kaybetti.
 
Yaman Tüzcet'in ölümünü eşi Günnur Tüzcet, 'Ben Günnur Tüzcet, üzülerek bildirmek isterim ki Sevgili esim Yaman Tüzcet bugün aramızdan ayrıldı. Onu istanbul'a getiriyorum. İstediği gibi evim dediği Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören yapılmasi için" diyerek duyurdu.
 
Oyuncular Sendikası da Twitter hesabında "Usta oyuncu Yaman Tüzcet’i kaybettik, çok üzgünüz. Başımız sağolsun" derken, çok sayıda sanatçı dostu da sosyal medyada ölümünden duydukları üzüntüyü paylaştı. Tiyatro oyuncusu Enis Fosforoğlu da  "Dost,adam, sanatçı Yaman Tüzcet'i yitirdik... Avustralya'da yaşıyordu.Yavaş yavaş güzel insanları bitirdik!" diye yazdı.

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