Üvey annesinin darp ettiği minik devlet korumasında

Doktorların yaptığı muayenede başına aldığı darbeyle beyin kanaması geçirdiği saptanan Nurcan’ın aynı zamanda vücudunda ısırık ve darp izlerine rastlandı. Hayati tehlikesi bulunan Nurcan El Mustafa, yoğun bakıma alındı. Yapılan incelemelerde küçük çocuğun üvey annesi Visal İbrahim’den (23), eziyet gördüğü ortaya çıktı. Tutuklanan kadın, eşi Cafer El Mustafa’nın ilk evliliğinden olan kızı Nurcan’ın sürekli ağladığını ve bu nedenle dövdüğünü söyledi. 10 gün yoğun bakımda tedavi gören minik Nurcan ise hayat mücadelesini kazandı. Taburcu edilen Nurcan El Mustafa, Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından alınarak çocuk yuvasına yerleştirildi.