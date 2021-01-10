İSTANBUL 13°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ocak 2021 Pazar / 26 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3748
  • EURO
    9,0358
  • ALTIN
    438.119
  • BIST100
    1540.61
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Yaşam

Uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Ümitcan Uygun gözaltına alındı

Uyuşturucu kullanırken çekilen videoları sosyal medyada yer alan Ümitcan Uygun ile babası Durak Uygun Ankara'da gözaltına alındı.

AA10 Ocak 2021 Pazar 15:18 - Güncelleme: 10 Ocak 2021 Pazar 15:20
ABONE OL

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Kaçmaya çalışırken yakalanan Uygun, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Ümitcan Uygun’un kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla babası Durak Uygun ile görüntülerdeki kadın da gözaltına alındı.

Uygun hakkında uyuşturucuyu özendirmek suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.