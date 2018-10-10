Gaziantep'te bir evde 86 parça tarihi eser ele geçirildi

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince uyuşturucu alışverişi

yapan şahıslara operasyon düzenledi. yakalanan A.T isimli şüpheli şahsın ikametinde birçok tarihi eser bulundu.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince Cengiz Topel Mahallesi bir ikamet önünde şüpheli S.A. ve G.Ç. isimli şahısların uyuşturucu madde alışverişi yaptıkları görülmesi üzerine şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Yakalama sırasında şüpheli şahıslardan S.A tarafından yere atılan 3 adet ayrı folyoya sarılı vaziyette 0,20 gram olan uyuşturucunun metamfetamin maddesi olduğu tespit edildi.

Olayın meydana geldiği A.T. isimli şüpheli şahsa ait ikamette yapılan aramalarda ise, tarihi değeri olduğu değerlendirilen 77 adet madeni para, 1 adet metal yüzük, 1 adet metal mühür, 1 adet metal ok ucu, 1 adet metal parça, 5 adet metal yarı oval şekilde terazi parçası ele geçirildi.

Olayda yakalanan S.A isimli şahıs "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak veya Bulundurmak" G.Ç. ve A.T. isimli şüpheli şahıslar ise, " Tarihi Eser Kaçakçılığı " suçundan haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi.