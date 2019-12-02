Uyuşturucu parası için  annesini öldürdü

Tartışmanın üzerine Durdu G’nin büyük oğlu, annesini kendi evine götürdü. Durdu G, Erol G’nin sakinleştiğini düşünerek önceki gün evine döndü. Anne oğul uyuşturucu parası sebebiyle defalarca tartıştı. Dün sabah saatlerinde ise Erol G, ablasının evine giderek para istedi. Kardeşinin şüpheli hareketleri üzerine ablası, diğer kardeşini arayarak annesinin evine gitmesini istedi. Anne Durdu G. yatakta kanlar içinde bulundu. İhbar üzerine sağlık ve polise olay yerine geldi. Kardeşleri, Erol G’yi karakola teslim etti. Katil zanlısının ifadesinde, uyuşturucu nedeniyle tartıştığı annesini odunla döverek öldürdüğünü itiraf etti. Durdu G’nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Talihsiz kadının kızları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Erol G, sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürülürken ‘İyiyim ben iyiyim ben’ diye kendi kendine konuştuğu görüldü.