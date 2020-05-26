Uyuşturucu satıcıları mahalleliyi kurşun yağmuruna tuttu: 2 yaralı

İHA 26 Mayıs 2020 Salı 21:41 - Güncelleme: 26 Mayıs 2020 Salı 21:41

Olay, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 70310. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu madde satan A.T. ve yanındaki bir kişi, mahallede oturan İbrahim ve İsmail Sayım adlı kardeşlerle tartıştı. Şahıslar, mahallede uyuşturucu satılmasına karşı çıkan kardeşlere pompalı tüfek ve tabanca ile ateş açtı. 2 kardeş yaralanırken, mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı iki kardeşi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Zanlılar olayın ardından kaçarken, yaralı kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yerde yaklaşık 20 boş kovan buldu. Kovanlar incelenmek üzere emniyete götürüldü. Olayı gerçekleştiren A.T.’in evinde arama yapan polis, evde silah ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.