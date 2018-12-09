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Muğla'da bir öğrenci uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin yerleşkesinin bulunduğu Kötekli Mahallesinde öğrencilere uyuşturucu madde satan Açık Öğretim Fakültesi öğrencisi tutuklandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik ekiplerince yapılan Kötekli Mahallesinde gerçekleştirilen operasyonda, Açık Öğretim Fakültesi öğrencisi O.T.  Üniversite öğrencilerine uyuşturucu madde sattığı sırada suçüstü yakalandı.  Yakalanan O.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. O.T. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
 

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