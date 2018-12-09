Muğla'da bir öğrenci uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin yerleşkesinin bulunduğu Kötekli Mahallesinde öğrencilere uyuşturucu madde satan Açık Öğretim Fakültesi öğrencisi tutuklandı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik ekiplerince yapılan Kötekli Mahallesinde gerçekleştirilen operasyonda, Açık Öğretim Fakültesi öğrencisi O.T. Üniversite öğrencilerine uyuşturucu madde sattığı sırada suçüstü yakalandı. Yakalanan O.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. O.T. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.