Uyuşturucuya karşı yol kapattılar
İstanbul’un Başakşehir ilçesi Altınşehir Mahallesi’nde kadınlar, uyuşturucu satışına karşı yol kapatma eylemi yaptı.
Yolun kesilmesiyle birlikte trafik oluştu. Yolda bekleyen araçların sürücüleriyle, eylemi gerçekleştiren kadınlar arasında tartışmalar yaşandı. Kadınlar; 10 dakika süren eylemin ardından ipi çözerek yolu açtı. Mahalle sakini Saadet Benli, “Çocukları okula götürüyoruz. Köprünün başında 4-5 tane uyuşturucu satıcısı. Çocukların telefonunu alıyorlar. Biz ‘yapmayın etmeyin’ diyoruz. ‘Bak geçen gün attığımız ceset gibi sizi de atarız’ diyorlar. Korkuyoruz. Çocuklarımızı okula, parka gönderemiyoruz” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.