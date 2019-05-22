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Uyuşturucuya karşı yol kapattılar

İstanbul’un Başakşehir ilçesi Altınşehir Mahallesi’nde kadınlar, uyuşturucu satışına karşı yol kapatma eylemi yaptı.

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Yolun kesilmesiyle birlikte trafik oluştu. Yolda bekleyen araçların sürücüleriyle, eylemi gerçekleştiren kadınlar arasında tartışmalar yaşandı. Kadınlar; 10 dakika süren eylemin ardından ipi çözerek yolu açtı. Mahalle sakini Saadet Benli, “Çocukları okula götürüyoruz. Köprünün başında 4-5 tane uyuşturucu satıcısı. Çocukların telefonunu alıyorlar. Biz ‘yapmayın etmeyin’ diyoruz. ‘Bak geçen gün attığımız ceset gibi sizi de atarız’ diyorlar. Korkuyoruz. Çocuklarımızı okula, parka gönderemiyoruz” dedi.

 

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