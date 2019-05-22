Uyuşturucuya karşı yol kapattılar

Yolun kesilmesiyle birlikte trafik oluştu. Yolda bekleyen araçların sürücüleriyle, eylemi gerçekleştiren kadınlar arasında tartışmalar yaşandı. Kadınlar; 10 dakika süren eylemin ardından ipi çözerek yolu açtı. Mahalle sakini Saadet Benli, “Çocukları okula götürüyoruz. Köprünün başında 4-5 tane uyuşturucu satıcısı. Çocukların telefonunu alıyorlar. Biz ‘yapmayın etmeyin’ diyoruz. ‘Bak geçen gün attığımız ceset gibi sizi de atarız’ diyorlar. Korkuyoruz. Çocuklarımızı okula, parka gönderemiyoruz” dedi.