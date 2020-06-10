Uyuyan çocuğun kafasına 3. kattan taş düştü

İHA 10 Haziran 2020 Çarşamba 20:09 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 20:09

Olay, Pamukkale ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Babasının tost salonuna gelen A.E. iş yerinin önünde uyudu. Apartmanın 3 katında balkon perdesine bağlı taş rüzgarın şiddetini arttırması sonucu minik A.E.’nin kafasına düştü. Çocuklarının ağlama sesini duyan aile üyeleri ve çevredekiler ufak çocuğu kanlar içinde ağlarken buldu. Aile üyeleri, çocuklarını kanlar içinde görmesi üzerine kısa süre ne olduğuna anlam veremedi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 3 katta sesleri duyarak balkona çıkan ev sahipleri ise ne olduğunu anlamaya çalıştı. Öfkelenen baba N.E. ne olduğunu anlamaya çalışan ev sahibi ile tartıştı. Öfkeli babayı ise polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri başından yaralanan minik A.E. ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.