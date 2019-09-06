27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7102
  • 6,3
  • 275.891
  • 99547
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Uyuz ve egzaması olanlar Sivas'taki göle akın ediyor

Sivas’ta bulunan “Uyuz Çermik” şifa arayan vatandaşların ve serinlemek isteyen çocukların akınına uğruyor.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sivas'ın merkeze bağlı Gümüşdere köyünde halk arasında “Uyuz Gölü” olarak bilinen gölün uyuz başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği düşünülüyor. Uyuz, egzama, kaşıntı gibi hastalıklara iyi geldiği düşünülen göl Türkiye'nin birçok ilinden şifa bulmak için gelenlerle dolup taşıyor. Şifa bulmak için göle gelenlerin sayısı her geçen yıl artıyor. Havadan da görüntülenen gölün suyu yazın soğuk, kışın ise sıcak.
 
Köyün genç muhtarı Mert Kurt, gölün egzama, kaşıntı ve cilt hastalıklarına iyi geldiğini belirterek, “Burası egzamaya, kaşıntı ve cilt hastalıklarına iyi geliyor. Gümüşdere köyünün güzel bir yeri. Çokta kalabalık, ilgi çeken bir yer. Almanya’dan bir bayan gelmişti, erkekler olduğu için giremedi. Buraya yetkililerden güzel bir yer yapılmasını istiyoruz. Van’dan, Almanya’dan ve İstanbul’dan gelenler var. Konaklama gibi bir yerimiz olmadığı için kimseyi misafir edemiyoruz. İnsanlar gelip tekrar gidiyor” dedi.
 
 
Van’dan geldiğini söyleyen bir vatandaş, “Burayı internetten gördük. Egzama ve cilt hastalıklarına iyi geldiğini söylediler. Benim egzama ve sedef hastalığım var. İlaç kullandık, doktora gittik ama bu suyun iyi geldiğini söylediler. Van’dan Sivas'a geldik. İki üç gündür suya giriyoruz. Su iyi güzel ama bayağı soğuktur. Ama öğrendiğimiz kadar iyi geldiğini söylüyorlar. Doktordan çıkmayan insanlar da ‘Burada tedavi olduk’ diyorlar” diye konuştu.

Hız treninde düşen telefonu havada kaptı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

73 yaşında ikiz annesi oldu!

73 yaşında ikiz annesi oldu!

HDP'nin önünde evlat nöbeti... Aile sayısı 11'e yükseldi

HDP'nin önünde evlat nöbeti... Aile sayısı 11'e yükseldi

Mezarı başında dua edip teslim oldu

Mezarı başında dua edip teslim oldu

FLO kutu advertorial

FLO kutu advertorial

İstanbul Havalimanı metrosunda ışık göründü

İstanbul Havalimanı metrosunda ışık göründü

Dünyayı korku sardı! Çağrı üstüne çağrı yaptılar

Dünyayı korku sardı! Çağrı üstüne çağrı yaptılar

Ekonomi Bakanı Guedes'ten Macron'un eşine 'çirkin' ifadeler

Ekonomi Bakanı Guedes'ten Macron'un eşine 'çirkin' ifadeler

Eşini uyurken keserle öldürmüştü... Ayrıntılar dehşete düşürdü

Eşini uyurken keserle öldürmüştü... Ayrıntılar dehşete düşürdü
 

POPÜLER HABERLER

Türkiye´nin Beyrut Büyükelçiliği´ne provokatif eylem!

Türkiye´nin Beyrut Büyükelçiliği´ne provokatif eylem!

40 derece sıcakta, sürekli karıştırılarak kurutuluyor!

40 derece sıcakta, sürekli karıştırılarak kurutuluyor!

Helenistik ve Roma dönemine ait tapınak bulundu!

Helenistik ve Roma dönemine ait tapınak bulundu!

Mezardan böyle çıkarıldı! 100 yıldır bunu yapıyor...

Mezardan böyle çıkarıldı! 100 yıldır bunu yapıyor...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA