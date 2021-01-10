Uzaktan eğitim sürecinde internet imkanı olmayan öğrenciler için kapı kapı dolaşıyorlar

DHA 10 Ocak 2021 Pazar 10:46 - Güncelleme: 10 Ocak 2021 Pazar 10:46

Erciş ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Çobandüzü Mahallesi'ndeki ilkokulda görev yapan Okul Müdürü Şerafettin Çiftçiler ile 4 öğretmen, pandemi nedeniyle evlerinden çıkamayan veya internet imkanları kısıtlı olduğu için sıkıntı yaşayan öğrencilerini yalnız bırakmamaya çalışıyor. Haftanın belli günleri bir araya gelen Müdür Çiftçiler ile öğretmenler Büşra Bolat, Nafiye Erol, Celalettin Kulalı ve Furkan Sönmez önce hazırlık yapıyor. Bilgisayarlarda hazırladıkları ders noktalarını, verecekleri ödevleri ve okul kütüphanesinden seçtikleri birer kitabı yanlarına alarak öğrencilerini evlerinde ziyaret ediyorlar. Pandemi kuralları içerisinde öğrencileri ile sohbet eden öğretmenler, ilk olarak daha önce verdikleri ödevlerin takibini yapıp, yeni ödev, yeni ders notları ve okumaları için bir kitap bırakıp evden ayrılıyorlar.

Aileler, çocukları için fedakarlık yapan öğretmenlerin çalışmasından memnun olduklarını belirtirken, Okul Müdürü Şerafettin Çiftçiler, pandemi sürecini bitirip okulda öğrencileri ile buluşuncaya kadar bu çalışmayı sürdüreceklerini söyledi. Öğrencilerin ders ortamından uzaklaşmaması gerektiğini belirten Çiftçiler, "Sayın Bakanımızın bizzat kaleme aldığı, ailelerin çocuklarıyla iletişimine katkı sunan, günlük yaşamdaki deneyim ve tecrübelerin aslında eğitimin en önemli parçası olduğunu pratikte hatırlatmamız lazım. Uzaktan eğitim süreci içerisinde öğretmenlerimiz ile haftada bir gün buluşuyoruz. Onlarla toplantı yapıp uzaktan eğitimi değerlendiriyoruz. İnternet erişimi olmayan öğrencilerimize ödevler hazırlıyoruz. Özelikle okul öncesi ve 1'inci sınıf öğrencilerimizin çalışmalarını ise velilerimizle birlikte kontrol ediyoruz" dedi.

Öğretmenlerin getirdiği ödev ve kitaplar için çok mutlu olduğunu söyleyen Çobandüzü ilkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Asu Eren ise "İnternet erişimi olmadığı için öğretmenlerimiz ödevleri hazırlayıp bize getirdi. Bir de zamanımızı okuyarak geçirmemiz için bize kitap hediye etti, öğretmenlerime teşekkür ediyorum" diye konuştu.