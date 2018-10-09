Üzerinde 3 kilo 55 gram eroinle yakalandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yolda durdurulup, üst aramasında 3 kilo 55 gram eroin ele geçirildikten sonra gözaltına alınan kişi, mahkemece tutuklandı.
- DHA
Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yolda polis ekiplerince durdurulan, ismi açıklanmayan şüphelinin üst araması yapıldı. Şüphelinin üzerinde, 3 kilo 55 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.
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