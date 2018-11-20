Üzerine çamaşır sepeti devrilen bebek öldü

Akçakale ilçesinde, Süleyman Şah Konaklama Tesisi'nde ailesiyle birlikte barınan Yezen Alev'in (1) üzerine, içi dolu çamaşır sepeti devrildi.

Ailesinin bir süre sonra fark ettiği ve nefes almakta zorlandığı görülen bebek, Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan bebek, sevk edildiği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Suriyeli bebeğin cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cenazenin, Akçakale ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.