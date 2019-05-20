Üzerine televizyon düşen 3 yaşındaki Melek hayatını kaybetti
Mardin'in Nusaybin ilçesinde üzerine tüplü televizyon düşen 3 yaşındaki Melek Küçük hayatını kaybetti.
- DHA
Nusaybin´e bağlı Büyükkardeş köyünde, evinde oynayan Melek Küçük'ün üzerine tüplü televizyon düştü. Ailesi tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan minik Melek, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi için Mardin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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