30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6845
  • 6,4282
  • 254.603
  • 100.230
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Üzerine televizyon düşen 3 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde üzerine televizyon devrilen 3 yaşındaki Zeynep Aslan hayatını kaybetti.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, gece saatlerinde İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Aslan ailesinin kızları Zeynep'in üzerine, oturma odasında bulunan tüplü televizyon devrildi. Ağır yaralanan minik Zeynep, ailesinin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Ergani Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Zeynep, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
 
Minik Zeynep'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Zeynep'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
 

Devlet dairesinde başörtülü kadına çirkin saldırı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

Emre Belözoğlu resmen Fenerbahçe'de

Emre Belözoğlu resmen Fenerbahçe'de

Terör örgütüne darbe: 166 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütüne darbe: 166 terörist etkisiz hale getirildi

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Artık evlere gönderilecek

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Artık evlere gönderilecek

Türkiye bu cinayeti konuşmuştu... Kan donduran detay

Türkiye bu cinayeti konuşmuştu... Kan donduran detay

Alev Alatlı: Batı'nın sadece müziği değil korkuları da klasiktir

Alev Alatlı: Batı'nın sadece müziği değil korkuları da klasiktir

YPG/PKK, BM'deki skandalla işlediği savaş suçunu itiraf etti

YPG/PKK, BM'deki skandalla işlediği savaş suçunu itiraf etti

Koç Üniversitesi’ni karıştıran olayda rektörün ifadesi ortaya çıktı

Koç Üniversitesi’ni karıştıran olayda rektörün ifadesi ortaya çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Hong Kong´da göstericiler parlamento binasına girdi

Hong Kong´da göstericiler parlamento binasına girdi

Bir ülke daha yasakladı! İşte dünyadaki uygulamalar...

Bir ülke daha yasakladı! İşte dünyadaki uygulamalar...

Burası ne Antalya ne Bodrum! Türkiye'de bir ilk, akın ediyorlar

Burası ne Antalya ne Bodrum! Türkiye'de bir ilk, akın ediyorlar

İstanbul Ayazma Hoşdere TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?

İstanbul Ayazma Hoşdere TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA