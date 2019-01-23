Say, 18 Ocak’ta yeni eseri ‘Truva Sonatı’nı Congresium’da sergiledi. Say, daha önce konsere Erdoğan’ı da davet etmişti. Konser günü Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte en ön sırada Say’ı dinlemek için yerini aldı.

SAY’DAN İLK YORUM

Dinletinin ardından da ayakta alkışladığı Say’ı tebrik etti. Bu olay üzerine kimileri konserine Erdoğan’ı davet eden Fazıl Say’ı eleştirdi, kimileri ortaya çıkan tabloyu övdü. Konser sonrası yorum yapmayan Say Instagram hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı: “Ben bu uzlaşı kapısının aralandığını hissettim, bu ilk buluşmanın Beştepe’de değil, benim konserimde olması gerektiğini direttim, KHK’dan haksız yere mesleğinden edilmiş müzisyen dostlarımın hayatını kurtardık bu süreçte, ayrıca “Kültür Kurulu” diye bir devlet yapılanmasını yanlış bulduğumu da direttim. Bu süreçte memlekette pek çok güncel tartışmalar da yaşandı, çok zordu.”

BİRBİRİMİZİ ANLAMALIYIZ

Say sözlerine şöyle devam etti: “Sonuçta bu ilk adımda; Erdoğan saygı ile konserime geldi, bununla kalmadı, tüm kabinesini ve ABD Senatörü misafirini de getirdi. Ülkemizde kültürün sanatın özgür olması, toplumsal uzlaşıların umut ışığı yakması gerekmekte. Ben özgürlükçüyüm. Özgürce yaşayabilmeliyiz. Birbirimizi anlayabilmeli, dostluk eli uzatabilmeliyiz. Bakın; yerelden evrensele, Türkiye’de herkesin medarı iftiharı olabilecek yerlere varabiliriz. Belki de başaramayız, ama en azından ben Türkiye için doğru bulduğum şeyi deniyorum.”