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Uzman uyardı: Şekerli içecek tüketimi kanser riskini artırabilir

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Sönmez, 'Şekerli içecek tüketiminin kanser riskini artırabileceğini söyleyebiliriz.' dedi.

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Sönmez, son yıllarda sağlıksız beslenmeye bağlı gelişen hastalıkların, insanlık için doğal afetler veya savaşlar kadar büyük tehdit oluşturmaya başladığını söyledi. 
 
Aşırı karbonhidrat tüketiminin, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde en sık görülen sağlıksız beslenme davranışı olduğuna işaret eden Sönmez, bu durumun ihtiyacın üzerinde enerji alınmasına ve başta obezite olmak üzere çeşitli kronik hastalıkların ortaya çıkmasına neden olduğunu aktardı.
 
Sönmez, aşırı karbonhidrat alımının en çok görülen biçiminin ise şekerli ürünlerin fazla miktarda tüketilmesi olduğunu ifade ederek, "Şeker, hızla kana karışır ve dokuların enerji ihtiyacını karşılar ancak doyurucu özelliği yoktur. Bu nedenle vücut tokluk anında bile şekerli ürünleri talep etmeye devam eder. Şekerle ilgili en büyük sorun işte budur. Özellikle şekerli içecekler, sınırsız tüketilebilmeleri ve günlük alışkanlıkların bir parçası olmaları yüzünden çok daha önemli sağlık sorunu oluşturmaktadır. Şekerli içecek tüketiminin kanser riskini artırabileceğini söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
 
Prof. Dr. Sönmez, şekerli içeceklerin obezite, diyabet ve hipertansiyon gelişimine neden olduğunun bilindiğini ancak şekerli içecek tüketenlerde kanser riskinin artıp artmadığı konusunda bugüne kadar bilgi bulunmadığını, British Medical Journal (BMJ) dergisinde yayınlanan makalenin ise bu açıdan endişe verici yeni veriler ortaya koyduğunu belirtti.
 
Fransa'da yapılan araştırmada yaklaşık 100 bin erişkinin günlük şekerli içecek tüketimleri tespit edilerek, kanser gelişimi açısından 9 yıl süreyle izlendiğini anlatan Sönmez, araştırma sonucunda günde bir çay bardağı kadar şekerli içecek tüketimiyle herhangi bir kanser gelişme olasılığında yüzde 18, meme kanseri gelişiminde ise yüzde 22 artış görüldüğünü kaydetti.

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