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Uzmanından 'balon balığı' uyarısı: Tüketmeyin, karaya çıkartmayın!

MERSİN´in Bozyazı ilçesinde, geçen günlerde karaya vuran balon balıklarını yiyen 5 kedinin telef olmasının ardından Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Ayas, uyarılarda bulundu.

  • DHA
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Doç. Dr. Ayas, balon balıklarının artık Akdeniz´in her yerinde olduğunu dile getirerek, uygun av araçlarıyla yakalanıp, zehirli olduğu için kesinlikle tüketilmemesi ve karaya çıkartılmaması gerektiğini söyledi. Avlanan balon balığının imha edilmesi için yetkililere teslim edilmesi ve bir şekilde toplatılması gerektiğini belirten Doç. Dr. Ayas, "Mersin´in birçok koyunda, sahilinde balon balığı var. Bu balıklar, troller, ağlar ve oltalar tarafından yakalanıyor. Sonrasında balıkçılar bunları deniz ortamına bırakıyorlar. Zaten ilgili bakanlığımız bunun karaya çıkartılmasını yasaklamış. Bu balıklar avlandıktan sonra denize atılıyor. Dalgalar vasıtası ile de kıyaya çıkıyor. Bunların bir şekilde toplatılması gerekir. Yani imha edilmesi gerekiyor. Denize atmak çözüm olmayabiliyor. Avlanan balığın imha edilmek üzere yetkililere teslim edilmesine yönelik bir sürecin olması gerekir. Kıyıya vurduğunda da kuşlar, kediler, köpekler tarafından tüketiliyor. Bu tüketimden sonra Bozyazı ilçesinde olduğu gibi zehirlenmelerin yaşanması muhtemel, hayvanların bunu tükettikten sonra telef olduğunu görüyoruz" dedi.
 
Balon balıkları ile ilgili olarak çeşitli çalışmaların yapıldığını ifade eden Doç. Dr. Deniz Ayas, "Bu balıklar doğal ekosistemin bir parçası oldu. Bunlarla yaşamayı öğrenmemiz lazım. Özellikle av araçlarını ona göre dizayn etmemiz gerekir. Çünkü balıkçılar bundan şikâyet ediyor. Av araçlarımızı parçalıyor diyorlar. Uygun av araçları ile avcılık yapılabilir" diye konuştu. 
OLTASINA 'BALON BALIĞI' TAKILDI
 
Öte yandan, geçen günlerde bir arkadaşı ile birlikte denize açılan yazar ve gezgin Umut Çor´un da oltasına balon balığı takıldı. Avlanmasını saniye saniye kayıt altına alan Çor, yetkililerin balon balıkları için mutlaka bir önlem alması gerektiğini söyledi.

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