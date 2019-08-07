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Uzmanlardan uzun yol uyarıları

Uzmanlar, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkacak vatandaşlara, araç ve lastik bakımına dikkat etmeleri, seyir sırasında cep telefonunu kullanmamaları uyarısı yaptı.

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Bayram dolayısıyla yola çıkacak vatandaşların oluşabilecek kaza ve can kaybı riskine karşı otomobillerine bakım yapmalarını isteyen uzmanlar, özellikle lastik bakımına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) Genel Başkan Yardımcısı Orhan Ağca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram nedeniyle çok sayıda vatandaşın tatil trafiği oluşturmasını beklediklerini, bu nedenle yola çıkacak vatandaşların can ve mal güvenliği açısından dikkatli olmalarını istedi.

Birçok kişinin kendi aracıyla tatile çıkmayı tercih edeceğini belirten Ağca, "Vatandaşların öncelikle araçlarının yağ ve suyunu kontrol etmeleri gerekiyor. Araçta motor alt kontrollerinde herhangi bir yağ kaçağı var mı, bunu kontrol etmeleri gerekiyor." dedi.

Yapılacak bazı uzun yolculukların 10-12 saat sürmesinden ötürü araçlardaki triger kayışının kontrolünün oldukça önemli olduğuna vurgu yapan Ağca, şöyle devam etti:

"Triger kayışını kontrol etmeleri gerekiyor. Motor yağı ve alt kontrolleriyle lastik hava basıncının da kontrol edilmesi gerekiyor. Özellikle virajlarda dengelerinin bozulmaması için. Otomatik vites kullanan sürücülerin de dikkat etmeleri gerekli. Uzun süreli kullanımlarda ısınma yapabiliyor. Sürücülerin yedek lastiği kontrol etmeleri önemli. İlk yardım çantası ve yangın söndürme tüpü, reflektör bulundurmaları da çok önemli. Lastik basıncı ortalama 34 olmalı. Fren balataları ve diskler de kontrol edilmeli. Vatandaşlarımızın güzel bir bayram geçirmeleri için dikkatli olmalarını istiyoruz."

"CEP TELEFONU, ÖLÜMLÜ KAZALARIN İLK SEBEBİ"

TOBFED Genel Koordinatörü Bahadır Akçay ise kurban tatili için araçları ile yola çıkacak sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Genel istatistiklere bakıldığında daha çok uzun tatil dönemlerinde, kural ihlali nedeniyle kazaların yaşandığına dikkat çeken Akçay, son yıllarda araç sürücülerinin direksiyon başında cep telefonu kullanmalarının da ölümlü trafik kazalarında ilk sebeplerden biri haline geldiğine dikkati çekti.

Akçay, "Ülkemizde de özellikle sosyal medya bağımlıları direksiyon başında trafik canavarına dönüştü. Özellikle uzun yolculuklarda mola verene kadar cep telefonundan uzak durulması gerekli. Direksiyon başında bağlanılan sosyal platformlar sürücünün dikkatini dağıtabileceği gibi psikolojik durumunu da anlık değiştirebilir." değerlendirmesini yaptı.

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