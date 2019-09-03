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Bıçaklı cani ilkokula daldı, çok sayıda çocuğu katletti

Çin'de bir ilkokulda yaşanan bıçaklı saldırı sonucu en az 8 çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

  • star.com.tr
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Çin'in doğusundaki Hubei eyaletinde, bıçaklı bir saldırgan bir ilkokula daldı. Saldırgan, yaz tatilinin sona ermesiyle okula gelen çocuklara, okulun ilk gününde saldırdı.
 
Enshi Şehrindeki Chaoyangpo ilkokulnda yaşanan olayda, en az 8 çocuğun öldüğü 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.
 
Yerel kaynakların aktardığı bilgiye göre, 40 yaşındaki bir erkek olan saldırgan, sabah saat 8'de okuldaki öğrencilere saldırdı.
 
Öğrencilerin yaşları hakkında hiçbir ayrıntı verilmedi. Ancak Çin'de ilkokul çocuklarının 6 ila 13 yaşları arasında olduğu biliniyor.
 
ÇİN'DE SIK SIK YAŞANAN VAHŞET
 
Çin'deki okul çocuklarına yönelik saldırılar daha önce de oldu. Ekim ayında, Chongqing'deki bir anaokuluna giren bir kadın 14 çocuğu katletti. 2018 Nisan'ında, Shaanxi eyaletindeki öğrencilere saldıran bir zanlı, 9 çocuğu öldürdü.
 

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