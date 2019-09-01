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Vahşet! Onlarca kişi doktoru öldüresiye dövdü

Hindistan'ın Assam eyaleti Jorhat bölgesinde çay işçileri, bir işçinin ölümünden sorumlu tuttukları 73 yaşındaki doktoru öldüresiye dövdü.

  • star.com.tr
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Hindistan'ın Assam eyaleti Jorhat bölgesinde, Teok Tea Estate çay bölgesi işçileri, rahatsızlanan 33 yaşındaki çay işçisi Somra Majhi'yi öğle saatlerinde hastaneye kaldırdı.
 
Ancak o sırada doktor olmadığı için hastaya nöbetçi hemşire müdahale etmek zorunda kaldı. Hemşirenin serum fizyolojik müdahalesi işe yaramadı ve hasta hayatını kaybetti.
 
DOKTOR HASTANEYE DÖNÜNCE FELAKETİ YAŞADI
 
Öfkeli işçiler ve hayatını kaybeden işçinin yakınları, 73 yaşındaki Doktor Deven Dutta'yı hastanede görünce adeta çılgına döndü. Öfkeli kalabalık, işçinin ölümünden sorumlu tuttukları Dutta'yı öldüresiye dövdükten sonra bir odaya kilitledi.
 
Bir komiser yardımcısı olan Roshni Aparanji Korati, doktorun polis tarafından yaralı halde kurtarıldığını açıkladı. 

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