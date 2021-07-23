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Yaşam

Vahşet! Sokak ortasında silahlı kavga

İstanbul Küçükçekmece'de iki grup arasında çıkan kavgada biri başından olmak üzere 2 kişi ağır yaralandı. Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA23 Temmuz 2021 Cuma 23:22 - Güncelleme: 23 Temmuz 2021 Cuma 23:25
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Olay akşam saatlerinde Kanarya Mahallesi, Balıkçın Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Tarafların olay yerine akrabalarını çağırması üzerine büyüyen kavgada silahlı çatışma çıktı. Çıkan silahlı çatışmada biri başından olmak üzere 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis 3 kişiyi gözaltına alırken, olayla ilgili başlatılan çalışmalar sürüyor.

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