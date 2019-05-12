Vahşetin arkasından miras çıktı

İstanbul Arnavutköy'de içerisinde bir kişinin bulunduğu arabanın yakılması olayının perde arkasından miras cinayeti çıktı. Olay, önceki gün İstanbul Arnavutköy'de meydana geldi. Yassı Ören yolundan geçen vatandaşlar, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bir kişinin bir aracı yakarak kaçtığı ihbarında bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı söndürdü. Otomobilin içinde yanmış halde bir ceset bulundu. Ceset, kimliği tespit edilmek üzere adli tıp kurumuna gönderildi. Jandarma ekiplerinin soruşturma başlattığı olayla ilgili İstanbul Polisi de inceleme başlattı. Yapılan ilk tespitlere ve iddialara göre, olayın ardından kaçan katil zanlısı bir başka noktada öldürdüğü kardeşi Behzat T.'nin cesedini arabayla birlikte Arnavutköy'deki olay yerine getirdi. Delilleri yok etmek için cesedi araçla birlikte yaktı. İddialara göre; yakılan arabanın GPS kayıtları incelendi. Katil zanlısı İsmail T.'nin aracının olay öncesinde Behzat T.'nin adresine gittiği, bir müddet burada kaldığı ve ardından yakıldığı noktaya getirildiği tespit edildi.

ARAZİYİ PAYLAŞAMADILAR

İsmail T. ile kardeşi Behzat T.'nin babalarından kalan Çatalca'daki arazi ve mallar yüzünden sık sık tartıştığı öğrenildi. İsmail T.'nin bu yüzden cinayeti işlediği değerlendiriyor. Olay yerinde söndürülen araçta bulunan ve kısmen yanarak zarar görmüş bazı evraklar ve tapu örnekleri de incelemeye alındı. Katil zanlısı ağabey İsmail T. gözaltına alındı. (Sabah)