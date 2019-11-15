Vahşi yaşamın en komikleri

Vahşi doğayı korumanın önemini anlatmak ve aynı zamanda insanları güldürmeyi amaçlayan yarışmanın çeşitli kategorilerinde bu yıl dünyanın dört bir yanından 40 finalist fotoğraf ödül için yarıştı. 13 Kasım’da yapılan törende ödül kazanan ve jürinin takdirine layık görülen fotoğraflardan bazıları.

2019 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları Yarışması’nda jürinin takdirine layık görülen İngiliz fotoğrafçı Alastair Marsh’ın görüntülediği iki tilki fotoğrafı

Yarışmanın ‘Havada Fotoğraf Yaratıcılığı Ödülü’ kategorisinde birinci seçilen Hırvat fotoğrafçı Vlado Pirsa’nın ‘Aile Kavgası’ isimli çalışması.

Halkın Seçimi Ödülü’nü kazanan ABD’li fotoğrafçı Harry M. Walker’in ‘Aman Aman’ isimli deniz su samuru görüntüsü.

Mutheşem İnternet Portfolio Ödülü kategorisinde birincilik kazanan ABD’li fotoğrafçı Elaine Kruer’in ‘Önce Aşk Geliyor, Evlilik’ isimli çalışması.