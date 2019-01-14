İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,519
  • 6,335
  • 229.393
  • 90.798
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta 501 yerleşim biriminin yolu kar ve tipi nedeniyle kapandı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 501 yerleşim birimi ile ulaşım sağlanamıyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde kar ve tipi nedeniyle 188 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri Bahçesaray'da 2, Başkale'de 15, Çatak'ta 118, Gevaş'ta 14 ve Gürpınar'daki 39 mahallede yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada da Hasköy-Mutki kara yolunun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.

Muş

Muş'ta etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 131 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmetşah Şentürk, yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Belediyenin karla mücadele ekipleri de kent merkezi ve ilçelerde karla mücadele çalışmalarını yürütüyor.

Bitlis

Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle il genelinde 172 köy yolunun ulaşıma kapandığını, yolların açılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Yoğun kar nedeniyle eğitime ara verilen kentte, belediye ekipleri de mahalle ve sokaklarda yolları açıyor.

Kara yolları ekipleri de trafikte aksamaların yaşanmaması için yollarda genişletme ve tuzlama çalışmasına devam ediyor.

Hakkari

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Valilik'ten alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle il merkezinde 1 köy ve 2 mezra ile Yüksekova ilçesinde 3 köy ve 4 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı 10 yerleşim biriminin yolunun açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Suriye sınırında bu sabah yapılan toplantı ne anlama geliyor?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye'den kararlılık mesajı: Kaynağında kurutulmalıdır

Türkiye'den kararlılık mesajı: Kaynağında kurutulmalıdır

Uzay kargo aracı Dünya'ya geri döndü

Uzay kargo aracı Dünya'ya geri döndü

Türkiye 1,5 milyon araç üretti

Türkiye 1,5 milyon araç üretti

Sokağa çağıran muhalefet lideri gözaltına alındı

Sokağa çağıran muhalefet lideri gözaltına alındı

'Beyaz Saray'da İran'ı vurma planı görüşüldü' iddiası

'Beyaz Saray'da İran'ı vurma planı görüşüldü' iddiası

FETÖ'cüden 'canlı bomba' itirafı: Gülen çıldırdı

FETÖ'cüden 'canlı bomba' itirafı: Gülen çıldırdı

İsrail'den Mısır'a stratejik öneme sahip üst düzey ziyaret

İsrail'den Mısır'a stratejik öneme sahip üst düzey ziyaret

Trump'ın Türkiye tehdidine Cumhurbaşkanlığından sert yanıt

Trump'ın Türkiye tehdidine Cumhurbaşkanlığından sert yanıt
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul´un işgaline tepki: Sultan ahmet Mitingi - Tarihte bugün 13 Ocak 1920

İstanbul´un işgaline tepki: Sultan ahmet Mitingi - Tarihte bugün 13 Ocak 1920

Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor

Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor

Türkiye'nin en gösterişli köprüleri

Türkiye'nin en gösterişli köprüleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA