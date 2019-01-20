Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için buzlanma ve çığ uyarısı yapıldı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu olacak, sabah ile gece buzlanma ve don, yer yer sis ve pus görülecek.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmeyen bölgede, rüzgar güneyden hafif, yer yer orta kuvvette esecek. Van Gölü'nde hava parçalı az bulutlu olacak, rüzgar kuzey ve kuzeydoğu, zamanla kuzeybatıdan 2-4 kuvvetinde etkili olacak.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Muş'ta 16, Hakkari'de 15, Van'da 8, Bitlis'te 18 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van'da 2, Hakkari'de 0, sıfırın altında olmak üzere Bitlis ve Muş'ta 3 derece olması bekleniyor.

Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.