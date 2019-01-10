Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de yoğun kar nedeniyle 778 yerleşim yerinin yolu kapandı

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 373 yerleşim biriminin yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Edremit, Erciş, Gevaş, Muradiye, Tuşba, Gürpınar ve Çatak ilçelerinde yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları istendi.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Hakkari-Şırnak ve Bitlis'teki Hasköy-Mutki kara yollarının kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandığı bildirildi.

Hakkari

Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 169 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Valilikten alınan bilgiye göre il merkezinde 10 köy, 30 mezra, Çukurca'da 5 köy, 11 mezra, Yüksekova'da 10 köy, 23 mezra ve Şemdinli'de 13 köy 67 mezranın yolu, olumsuz hava şartları nedeniyle kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı 169 yerleşim biriminin yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca, farklı noktalarda çığ düşmesi sonucu kapanan Hakkari-Şırnak kara yolunun açılması için Karayolları 114. Şube şefliği ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Muş ve Bitlis

Muş Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, il genelinde kar ve tipi nedeniyle 69 köy yolunun kapandığını, ekiplerin bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Muş Belediyesi ekipleri cadde ve sokaklarda biriken karları kamyonlarla şehir dışına taşıyor.

Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle il genelinde 167 köy yolunun ulaşıma kapandığını, bu yolların açılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Bitlis Belediyesi karla mücadele ekipleri, mahalle yolları ve sokak aralarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.