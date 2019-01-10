11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5067
  • 6,3569
  • 229.369
  • 90.893
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de yoğun kar nedeniyle 778 yerleşim yerinin yolu kapandı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 778 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 373 yerleşim biriminin yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Edremit, Erciş, Gevaş, Muradiye, Tuşba, Gürpınar ve Çatak ilçelerinde yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları istendi.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Hakkari-Şırnak ve Bitlis'teki Hasköy-Mutki kara yollarının kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandığı bildirildi.

Hakkari

Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 169 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Valilikten alınan bilgiye göre il merkezinde 10 köy, 30 mezra, Çukurca'da 5 köy, 11 mezra, Yüksekova'da 10 köy, 23 mezra ve Şemdinli'de 13 köy 67 mezranın yolu, olumsuz hava şartları nedeniyle kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı 169 yerleşim biriminin yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca, farklı noktalarda çığ düşmesi sonucu kapanan Hakkari-Şırnak kara yolunun açılması için Karayolları 114. Şube şefliği ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Muş ve Bitlis

Muş Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, il genelinde kar ve tipi nedeniyle 69 köy yolunun kapandığını, ekiplerin bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Muş Belediyesi ekipleri cadde ve sokaklarda biriken karları kamyonlarla şehir dışına taşıyor.

Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle il genelinde 167 köy yolunun ulaşıma kapandığını, bu yolların açılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Bitlis Belediyesi karla mücadele ekipleri, mahalle yolları ve sokak aralarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ticaret savaşında hava yumuşadı

Ticaret savaşında hava yumuşadı

Bay Kemal'e yalan fonu

Bay Kemal'e yalan fonu

Kanun teklifinin ilk 20 maddesi TBMM'de kabul edildi

Kanun teklifinin ilk 20 maddesi TBMM'de kabul edildi

Trump: Fikrim Orta Çağ'dan kalma ama işe yarıyor

Trump: Fikrim Orta Çağ'dan kalma ama işe yarıyor

TSK en büyüğüne hazırlanıyor

TSK en büyüğüne hazırlanıyor

Başkan Erdoğan, Cemre için devreye girdi

Başkan Erdoğan, Cemre için devreye girdi

FETÖ'ye milyonluk bağış yapan iş adamları gözaltına alındı

FETÖ'ye milyonluk bağış yapan iş adamları gözaltına alındı

İsrail'i 'Çin' korkusu sardı: Bizi tehdit edebilir

İsrail'i 'Çin' korkusu sardı: Bizi tehdit edebilir
 

POPÜLER HABERLER

Endonezya 17 helikopter alımı için sözleşme imzaladı

Endonezya 17 helikopter alımı için sözleşme imzaladı

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi koşulları belli oldu 10 bin TL cebinizde kalacak

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi koşulları belli oldu 10 bin TL cebinizde kalacak

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller

Avrupa'nın en değerli futbolcuları belli oldu!

Avrupa'nın en değerli futbolcuları belli oldu!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA