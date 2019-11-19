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Van Gölü ile ilgili çarpıcı tespit: Kışın kalorifer gibi çevresini ısıtıyor

Dünyanın en büyük sodalı gölü unvanına sahip Van Gölü’nün kış aylarında ani sıcaklık düşmelerini dengeleyerek çevresindeki yerleşim birimleri için bir kalorifer görevi gördüğü tespit edildi.

  • İHA
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3 bin 712 kilometrekarelik yüz ölçümüyle devasa bir ekosisteme sahip Van Gölü, bölgedeki sıcaklığın ani bir şekilde düşmesinin önündeki en büyük engelleyici olarak biliniyor. Sıcaklık dengelemede önemli bir etkiye sahip Van Gölü, ani sıcaklık düşmeleri karşısında bir tampon görevi görüyor. Kış aylarında sıcak hava deposu işlevi gören göl, hava sıcaklığındaki ani değişimleri belli ölçüde tamponlayarak bölgede sıcaklığın sabit değerde kalmasını sağlıyor.
 
Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) Gelişmiş Çok-Yüksek Çözünürlüklü Radyometreler (AVHRR) uydu görüntüsünü inceleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Van Gölü’nün ani sıcaklık değerlerini dengelediğini fark etti. İHA muhabirine konuşan Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, kış mevsiminde Van Gölü’nün etrafındaki yerleşim birimleri için kalorifer görevi gördüğüne dikkat çekti. Van Gölü’nün bölge iklimi üzerinde çok önemli etkilerinin bulunduğunu ifade eden Akkuş, “Özellikle içinde bulunduğumuz bu mevsimde hava sıcaklıkların düşmesiyle beraber Van Gölü Havzası’ndaki sıcaklık üzerinde farklı bir dengeleyici etkisini görüyoruz. Öz ısıları gereği sular topraklardan daha geç ısınır ve daha geç soğur. Van Gölü’nün NOAA AVHRR uydu görüntülerine ait sıcaklık verilerini incelediğimiz zaman, gölün bölgedeki sıcaklık dengelemede önemli bir etkisini görüyoruz” dedi.
 
 
“Van Gölü sıcak hava deposu gibi işlev görüyor”
 
Van Gölü’nün bölgedeki sıcaklık düşmeleri karşısında bir tampon vazifesi gördüğünü vurgulayan Akkuş, “Ani sıcaklık düşmeleri özellikle bitkisel üretim açısından büyük riskler oluşturuyor. Ortam sıcaklığı hızlı bir şekilde sıfırın altına düşerse, don hadisesi yaşanmaktadır. Bu durumda da binlerce çiftçimiz zarar görüyor. Yine ani sıcaklık düşmeleriyle beraber birçok gribal enfeksiyonlar ortaya çıkıyor. Fakat Van Gölü Havzası’nda geceleri kara sıcaklıkları 5-6 dereceyken, Van Gölü’nde sıcaklık 11-12 santigrat derecedir. Van Gölü sıcak hava deposu gibi işlev görüyor. Hava sıcaklığındaki ani değişimleri belli ölçüde tamponlayarak bu bölgede sıcaklığın sabit değerde kalmasını sağlıyor” diye konuştu.
 
“Van Gölü kalorifer görevi görüyor”
 
Van Gölü’nün Van şehir merkezi başta olmak üzere etrafındaki yerleşim birimleri için kalorifer görevi görünü dile getiren Akkuş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Van şehir merkezi ve gölün etrafındaki yerleşim birimlerinde hava sıcaklığı 5-6 dereceyken, Van Gölü’nde yüzey su sıcaklığı 11-12 santigrat derecedir. Yani bu mevsimde Van Gölü etrafındaki yerleşim birimleri için kalorifer görevi görüyor. Van Gölü, sıcaklığın ani bir şekilde düşmesinin önündeki en büyük engelleyicidir.”

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