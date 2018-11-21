Sorumluluk alanı Van Gölü olan İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı timi, emniyet ile asayiş hizmetlerinin yanı sıra göl ve çevresindeki tarihi mekanlara da sahip çıkıyor. Mavi sularda acil yardım ve kurtarma operasyonları görevlerinde bulunan beş kişilik tim, dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan inci kefalinin yanı sıra kente gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri Akdamar Adası ile üzerindeki Akdamar Anıt Müzesi ve başta flamingolar olmak üzere yüzlerce kuş türünü korumak için mesai harcıyor. Yaptıkları faaliyetlerle Van Gölü’nün “miras bekçileri” haline gelen jandarma ekibi, doğal ve kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak için mücadele ediyor.