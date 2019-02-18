Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te kar ile tipi nedeniyle 69 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te kar ile tipi nedeniyle 69 yerleşim yeriyle ulaşım sağlanamıyor.