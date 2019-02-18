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Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te kar ile tipi nedeniyle 69 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te kar ile tipi nedeniyle 69 yerleşim yeriyle ulaşım sağlanamıyor.

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Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sonucu ilçelerden Gürpınar'da 27, Başkale'de 16 ve Bahçesaray'da 1 olmak üzere 44 yerleşim yerinin yolunun kapandığı bildirildi.

Yolların açılması için çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, kırsal bölgelerde olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü kaydedildi.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde kapalı bağlantı yolu bulunmadığı ifade edildi.

MUŞ

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar yağışı nedeniyle 4 köy, 15 mezra yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Yentür, karla mücadele ekiplerinin, kapalı yerleşim yerlerine ulaşımın sağlanması için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Belediye ekipleri de ara sokaklarda karla mücadele çalışması yürütüyor.

HAKKARİ

Valilikten alınan bilgiye göre, il merkezinde 1 köy ve 2 mezra yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalara devam ediyor.

BİTLİS

Bitlis'te kar yağışı ve tipi nedeniyle 3 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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