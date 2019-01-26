15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2692
  • 6,0192
  • 220.129
  • 101.801
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Van ve Muş'ta kar ile tipi nedeniyle 42 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Van ve Muş'ta kar ile tipi nedeniyle 42 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 yerleşim biriminde yolların ulaşıma kapandığı bildirildi.

Başkale ve Gürpınar ilçelerinde kapanan yolların açılması için çalışmaların devam ettiği, ilçelerin kırsal kesimlerinde olumsuz hava koşullarının sürdüğü belirtildi.

Muş

Muş'ta da 9 köy ile 22 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmetşah Şentürk, yaptığı açıklamada, sabah itibarıyla etkisini gösteren kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelinde 9 köyün yanı sıra 22 mezra yolunun ulaşıma kapandığını, karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Öte yandan kar kalınlığının yer yer 10 metreyi bulduğu Üçevler grup yolunda çığ tehlikesi nedeniyle ekipler, çalışmalarını kontrollü şekilde sürdürüyor.

Dondurucu soğukların etkisini gösterdiği yüksek kesimlerde de şelaleler buz tuttu, evlerin saçaklarında sarkıtlar oluştu.

Adana Mutabakatı´nda ne var?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Soylu'dan seçim güvenliği açıklaması

Bakan Soylu'dan seçim güvenliği açıklaması

Alparslan Kuytul, yeniden tutuklandı

Alparslan Kuytul, yeniden tutuklandı

Brezilya'da feci olay: Yaklaşık 150 kişiden haber alınamıyor

Brezilya'da feci olay: Yaklaşık 150 kişiden haber alınamıyor

İzmir'de korkutan deprem

İzmir'de korkutan deprem

Terör örgütü PKK'nın 'Gizli güç'ü yakalandı

Terör örgütü PKK'nın 'Gizli güç'ü yakalandı

'Türkiye ile Münbiç’i yeniden fethedeceğiz'

'Türkiye ile Münbiç’i yeniden fethedeceğiz'

KDK'dan öğrencilerin sınav stresini azaltacak karar

KDK'dan öğrencilerin sınav stresini azaltacak karar

Türkiye'de tek! Bakan Dönmez hemen satın aldı

Türkiye'de tek! Bakan Dönmez hemen satın aldı
 

POPÜLER HABERLER

İşte MHP´nin seçim şarkısı

İşte MHP´nin seçim şarkısı

Rusya'nın insansız savaş uçağı Okhotnik-B ilk kez yüzünü gösterdi

Rusya'nın insansız savaş uçağı Okhotnik-B ilk kez yüzünü gösterdi

Futbol takımına yapay zekalı antrenör

Futbol takımına yapay zekalı antrenör

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA